Rheinmetall gehörten mit plus 2,1 Prozent ebenfalls zu den Favoriten. Der Rüstungskonzern ist dabei, seine Produktion von Artilleriegranaten stark auszubauen. Zudem bekräftigte er seine Ambitionen, den Umsatz in sieben bis acht Jahren auf 20 Milliarden Euro zu verdoppeln, wie Chef Armin Papperger dem «Handelsblatt» in einem Interview sagte. Die Aktien von Rheinmetall und die des Rüstungselektronikspezialisten Hensoldt profitieren insgesamt weiterhin von der Aussicht auf steigende Wehrausgaben der westlichen Länder. Hensoldt legten am Montag um 3,2 Prozent zu,