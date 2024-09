Der Dax hat am Donnerstag wieder in den Rally-Modus geschaltet und ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex zog nach einer Handelsstunde mit Rückenwind von den Asien-Börsen um 1,18 Prozent auf 19.141 Punkte an. In der Spitze schraubte er seine Bestmarke auf gut 19.154 Punkte nach oben. Hinzu kamen gute Nachrichten aus dem Technologiesektor mit einem erfreulichen Umsatzausblick des US-Unternehmens Micron . Für den MDax ging es noch etwas deutlicher um 1,82 Prozent nach oben auf 26.795 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 zog um 1,7 Prozent an.