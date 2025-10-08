Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für mehr Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. «Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein», schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne «entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern».