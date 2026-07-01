Seit Mitte Juni bewegt sich der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. «Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten», schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin «lethargisch».