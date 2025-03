Die Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland ebbt bei den Anlegern nicht ab. Der Dax machte deshalb am Dienstagmorgen einen weiteren Schritt in Richtung Rekord. Gegen Ende der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 0,88 Prozent auf 23.359,43 Punkte. Er näherte sich damit wieder seiner Bestmarke von knapp 23.476 Punkten. Diese hatte der Dax am 6. März dank der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe aufgestellt.