Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag trat der deutsche Leitindex Dax am Freitagmorgen mit plus 0,04 Prozent bei 17 948,51 Punkten nahezu auf der Stelle. Der MDax , der Index der mittelgrossen Werte, verlor hingegen 0,29 Prozent auf 26 184,79 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich in etwa stabil.

15.03.2024 10:11