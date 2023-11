Mit der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,44 Prozent auf 15 683,84 Punkte. Damit liess er die 200-Tage-Linie hinter sich, die als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet.

15.11.2023 09:52