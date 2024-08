Wie allgemein in Europa waren Bankenwerte auch hierzulande gefragt. So knüpfte die Aktie der Deutschen Bank an ihre Vortagesgewinne an und legte an der Dax-Spitze um 1,2 Prozent zu. Das Commerzbank -Papier stieg um 1,0 Prozent und war damit zweitstärkster Dax-Wert.