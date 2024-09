Von den Börsen in Übersee kamen uneinheitliche Signale. Am Freitag war der Handel in New York durchwachsen zu Ende gegangen. Ähnlich war das Bild zu Wochenbeginn an den asiatischen Märkten. In China ging die Rally am letzten Handelstag vor der «Goldenen Woche» wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmassnahmen zwar weiter. Doch in Japan gab es eine Verkaufswelle. Shigeru Ishiba von der Regierungspartei LDP hatte sich vor dem Wochenende im Rennen um den Parteivorsitz überraschend durchgesetzt und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten auf stärkere geldpolitische Anreize unter seiner Rivalin Sanae Takaichi gesetzt.