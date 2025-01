Der Dax hat am Donnerstag eine weitere Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex schraubte seinen Rekord in den Anfangsminuten bis auf 20.675 Punkte nach oben, bevor der Schwung etwas nachliess. Nach einer halben Handelsstunde lag er noch 0,24 Prozent im Plus bei 20.624 Punkten. Schon am Vortag hatte er mit den US-Verbraucherpreisen und starken Zahlen grosser US-Banken im Rücken einen Höchststand markiert.