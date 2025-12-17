Die zuletzt wieder unter Druck geratenen Rüstungswerte profitieren am Mittwoch von einem Bericht der «Financial Times» über die anstehende Freigabe deutscher Milliardenaufträge. Demnach soll der Bundestag voraussichtlich noch an diesem Mittwoch Rüstungsausgaben von über 50 Milliarden Euro genehmigen. Die Aktien von Rheinmetall standen mit einem Kursplus von 2,4 Prozent an der Dax-Spitze. Für Renk , Hensoldt und TKMS ging es um 1,0 bis 3,9 Prozent nach oben.