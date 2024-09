An der Dax-Spitze schnellten die Commerzbank-Papiere um fast 16 Prozent in die Höhe. Die Unicredit könnte ihre eben aufgebaute, umfangreiche Beteiligung an dem deutschen Finanzinstitut weiter ausbauen. Nach dem Erwerb von Staatsanteilen hält die italienische Bank derzeit rund neun Prozent an der Commerzbank. Die Unicredit will bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen. Das heizte Übernahmespekulationen an.