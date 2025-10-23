Leichte Kursgewinne haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.188 Punkte zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.