Das freundlich ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklima gab am Dienstag keine erkennbaren Impulse. Auch die zuletzt starke Kurserholung in New York sorgte nicht für Auftrieb. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.