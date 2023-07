Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Bayer nach Spekulationen um die Agrarsparte gefragt. Zuletzt notierten sie als Dax-Spitzenreiter 1,5 Prozent im Plus. Am Freitag nach Ende des Xetra-Handels hatte ein Bericht der "Platow Börse" über eine mögliche Abspaltung der Agrarchemiesparte (Crop Science) für ein nachbörsliches Kursplus von rund fünf Prozent gesorgt. Am Montag äusserte sich der JPMorgan-Analyst Richard Vosser relativierend dazu: Für Bayer sei es sinnvoller, die Pharma-Sparte wieder auf Kurs zu bringen und so den Unternehmenswert zu steigern. Er senkte in seinem Ausblick auf den Zweitquartalsbericht seine Schätzungen und befürchtet, dass die Jahresziele weiter gestutzt werden.