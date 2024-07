Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax stieg am Montag in den ersten Handelsminuten um mehr als ein Prozent, bröckelte aber rasch wieder ab und notierte zuletzt 0,42 Prozent höher bei 18 311,99 Punkten. Den Monat Juni und das zweite Quartal hatte der deutsche Leitindex jeweils mit negativer Bilanz beendet. Der MDax gewann am Montagvormittag 0,75 Prozent auf 25 363,78 Punkte.