Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24.318 Punkte zu und blieb damit über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne der schwer gewichteten Siemens-Aktien stützten zur Wochenmitte etwas.