Bei den Einzelwerten im Dax zeigten sich in der Frühe die Pharma- und -zuliefererwerte stark. Papiere des Medizintechnikspezialisten Siemens Healthineers verteuerten sich an der Index-Spitze um gut 2,3 Prozent. Ihnen folgten die Anteile am Laborzulieferer Sartorius , die ihre Kurserholung mit plus zwei Prozent ausbauten. In dieser Woche waren sie auf das tiefste Niveau seit Ende Juli gefallen. Fresenius - und Merck-Aktien verteuerten sich um bis zu 1,8 Prozent.