Nach seinem Rücksetzer vom Rekordhoch am Montag hat sich der Dax zur Wochenmitte auf hohem Niveau gehalten. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt vor allem den Quartalsberichten von Unternehmen hierzulande. Wirtschaftsdaten stehen keine wichtigen auf der Agenda. Was die Politik betrifft, steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Neuigkeiten zu den möglichen Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.