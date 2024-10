Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die Marke von 20.000 Punkten rückt näher. Die Hoffnung, dass eine Rezession in den USA ausbleibt, aber die US-Notenbank Fed trotzdem die Zinsen weiter senken wird, sei ein wichtiger Motor für die auch in der weltgrössten Volkswirtschaft fortgesetzten Börsenrekorde, kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Ausserdem blicken die Anleger bereits in Richtung der im Wochenverlauf anstehenden Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).