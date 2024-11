Der Dax vergrösserte mit den Gewinnen auch seinen Puffer nach unten zur psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten. Diese war in der Vorwoche in Gefahr geraten. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps, dem Bruch der Ampel-Koalition und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed glauben die Experten der Helaba nun an eine etwas entspanntere Woche. «Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally», schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.