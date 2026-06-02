Ansonsten sorgten zunächst vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So schnellten die Aktien von Salzgitter um 6,0 Prozent auf 65,25 Euro nach oben und erklommen den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren. Zuvor hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Stahlkonzerns von «Equal-weight» auf «Overweight» hochgestuft und das Kursziel von 45,50 auf 70,80 Euro angehoben.