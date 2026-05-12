Was die Flut an Quartalsberichten aus der zweiten und dritten Reihe betrifft, ragten im MDax vor allem Jenoptik mit einem Kursplus von etwas mehr als 12 Prozent heraus. Warburg-Analyst Malte Schaumann lobte die starken Aufträge des Technologiekonzerns im Halbleitergeschäft. Ionos legten gegen den allgemeinen Trend um 2,4 Prozent zu und profitierten laut Barclays-Analyst Andrew Ross vor allem von starken Nettoneukundenzahlen.