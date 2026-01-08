Henkel gaben leicht um 0,1 Prozent nach. Unter Berufung auf ungenannte Insider habe der Konsumgüterhersteller ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex abgegeben, berichtete Bloomberg am Vorabend zur US-Börsenzeit. Die Unternehmen kommentierten die Gerüchte unterdessen nicht. Die Olaplex-Aktie war im US-Handel allerdings um rund 22 Prozent hochgesprungen, hat seit dem Börsengang im Jahr 2021 aber auch mehr als 90 Prozent verloren. «Es gibt also sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten interessante Entwicklungen», kommentierte ein Marktexperte, der die Olaplex-Aktie auch aktuell nicht für billig hält. Allerdings sei Olaplex profitabel und aus seiner Sicht ein passender Zukauf.