Delivery Hero hingegen schnellten im MDax um fast ein Fünftel in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass der Essenslieferdienst das Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber veräussert. Zudem wird sich der US-Konzern mit knapp drei Prozent an Delivery Hero beteiligen - und sorgt damit für zusätzlichen Mittelzufluss.