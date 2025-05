Unternehmenszahlen stehen hierzulande mit Ausnahme des Autozulieferers Stabilus keine an. In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen und Impulse von dort somit aus. Auch in Asien ruht der Handel an den grossen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea.