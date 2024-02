Nach einem Rekordhoch des Dax am Dienstag und einem Rücksetzer zur Wochenmitte halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Kursverluste des Schwergewichts Siemens nach Geschäftszahlen der Münchener trugen dazu bei. Der Dax gab am Donnerstag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 16 891 Punkten nach. Damit rückte der Leitindex etwas weiter vom Rekordhoch bei rund 17 050 Zählern ab.

08.02.2024 09:35