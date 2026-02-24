Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick bescherten Elmos mit 144,20 Euro ein Rekordhoch. Zuletzt behaupteten die Aktien des SDax-Spitzenreiters ein Plus von 4,6 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus bereits knapp 42 Prozent, was für diesen Zeitraum ebenfalls den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index bedeutet. Nach dem mässigen Vorjahr strebt Elmos 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die Ebit-Marge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 bekräftigte das Unternehmen, ist für den freien Barmittelzufluss nun aber zuversichtlicher als bisher.