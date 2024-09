Im Dax zählte Bayer am Freitag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 29,40 Euro erneut zu den Spitzenwerten. Mit 29,89 Euro erreichten sie zeitweise ein Hoch seit Mai. Sachin Jain von der Bank of America lobte die Fortschritte mit Blick auf die Glyphosat-Klagen in den USA und stufte die Titel auf «Neutral» hoch. Das Kursziel erhöhte er auf 31 Euro. Bereits am Donnerstag hatte der Agrarchemie- und Pharmakonzern von einem Artikel im «Handelsblatt» zu diesem Thema profitiert, wenngleich er inhaltlich wenig Neues geboten hatte.