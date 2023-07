Der Dax hat sich am Montag in etwa auf dem Niveau des Rekordhochs vom Freitag behauptet. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex 0,12 Prozent auf 16 449,43 Punkte. Damit steuert er nach der starken Vorwoche auf ein Plus von 1,9 Prozent für den zu Ende gehenden Juli zu. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Montagvormittag um 0,21 Prozent auf 28 647,19 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,07 Prozent auf 4463,47 Zähler nachgab.

31.07.2023 10:02