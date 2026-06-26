Deutsche Aktien können sich am Freitag einem erneuten Kursrutsch an den Börsen in Asien nicht entziehen. Mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 24.796 Punkte büsste der Dax einen Grossteil seiner Erholungsgewinne vom Vortag wieder ein. Die zeitweise wieder erreichte Marke von 25.000 Punkten blieb für ihn erneut eine zu hohe Hürde. Auf Wochensicht drücken die Verluste den Leitindex wieder ins Minus. Für den MDax ging es am letzten Handelstag der Woche um 0,9 Prozent auf 31.687 Zähler bergab.