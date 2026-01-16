Gefragt waren auf der anderen Seite Aktien von Unternehmen, die von der Energiewende und dem KI-Ausbau profitieren. Die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy gewannen vorne im Dax rund drei Prozent, für das Versorgerpapier RWE ging es um rund ein halbes Prozent nach oben. Der Kupferkonzern Aurubis legte um gut zwei Prozent zu und für den Pumpenhersteller KSB ging es um zweieinhalb Prozent nach oben./mis/stk