Verarbeiten müssen die Anleger am Montag das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. «Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heisse Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiss und politisches Kapital daraus schlagen wird», schreibt am Morgen die Helaba. «Es klingt paradox, aber der Trump-Trade an der Börse lebt wieder auf», sagte der CMC-Experte Stanzl.