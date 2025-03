Im Nebenwerte-Index SDax eroberte ProSiebenSat.1 mit plus 4 Prozent die Spitze. Neu angefachte Übernahmefantasien wogen schwerer als eine Branchenstudie, in der die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien wegen schwacher fundamentaler Geschäftsbedingungen zum Verkauf empfiehlt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge prüft der Fernsehkonzern MediaForEurope (MFE) ein mögliches Übernahmeangebot und könnte dieses schon bald vorlegen. MFE ist bereits mit knapp 30 Prozent am deutschen Konzern beteiligt. Übernahmespekulationen gibt es schon lange.