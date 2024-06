Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Im recht ruhigen Handel mangelte es zur Wochenmitte an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten Staaten wegen des Gedenk- und Feiertages «Juneteenth» nicht gehandelt.