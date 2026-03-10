Der Dax legte im frühen Handel 2,13 Prozent auf 23.908 Punkte zu. Er bewegte sich damit im Fahrwasser wieder angezogener Börsen in Asien, der letztlich festen Wall Street und von Ölpreisen, die unter die 90-Dollar-Marke zurückfielen. Für den MDax ging es um 2,65 Prozent auf 29.640 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte 2,5 Prozent zu.