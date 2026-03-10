Die positive Wendung zeigte sich in der Breite in vielen Industriezweigen. Die am stärksten erholten Dax-Werte waren am Morgen die Aktien von Siemens Energy und Infineon mit mehr als fünf Prozent Plus. Die Titel der Lufthansa , die zuletzt stark unter der Sorge vor hohen Treibstoffpreisen gelitten hatten, zogen im MDax sogar um sieben Prozent an.