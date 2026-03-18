Zum einen wachse weltweit der politische Druck auf US-Präsident Trump, die Strasse von Hormus wieder passierbar zu machen. Zum anderen verlagerten Saudi-Arabien und der Irak ihre Exporte und nutzten Pipelines, um Öl zu sicheren Häfen zu bringen. «Das ist eine grosse Sache für den Ölmarkt.» Auch wenn dadurch laut Stanzl nicht die gesamte Ölproduktion dieser Länder exportiert werden kann, «verliert die iranische Blockade der Meerenge von Hormus dadurch ein Stück weit an Bedeutung».