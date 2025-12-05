Unterschiedliche Wege nahmen die deutschen Rüstungswerte nach einer Studie der Bank of America. Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk , für die die Analysten ihre Einstufung um 180 Grad drehten und sie nun zum Kauf empfehlen, kletterten um fast vier Prozent. Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich die Bank derweil ihre Kaufempfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel, die Papiere verloren zuletzt ein halbes Prozent. Rheinmetall gaben ähnlich stark nach, auch hier wurde das Kursziel gesenkt, die Analysten bleiben der Aktie aber gewogen./tav/jha/