Die Aktien von Gerresheimer eroberten indes nach einigen Schwankungen mit plus 3,5 Prozent die Indexspitze. Der Verpackungshersteller habe recht uninspirierende Resultate vorgelegt, was nach der Gewinnwarnung Anfang Juni aber keine Überraschung sei, schrieb ein Händler. Zudem revidierte der Verpackungshersteller seinen Umsatzausblick für das Jahr weiter nach unten und senkte auch die mittelfristigen Erlösziele. Letztere seien auf den ersten Blick aber in Ordnung, so der Händler weiter.