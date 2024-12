Der Dax hat sein Jahresplus in der Jahresendrally auf fast 22 Prozent gesteigert. Er steuert auf den siebten Gewinntag in Folge zu mit einem Anstieg um 1150 Punkte. Zur Stimmungsprobe dürften am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten in den USA werden. Vor diesen hatten sich Anleger am Vorabend auch schon in New York zurückgehalten.