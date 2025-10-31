«Auch am letzten Tag dieser Handelswoche wird man den Eindruck nicht los, der Dax befinde sich schon im Winterschlaf», merkte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Broker RoboMarkets an. Auf Wochensicht steht der Dax bislang ebenfalls etwas schwächer da und konsolidiert, nachdem er im Oktober vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Für den zu Ende gehenden Monat zeichnet sich aktuell noch ein Plus von rund 0,7 Prozent ab.