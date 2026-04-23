Die V-förmige Dax-Erholung habe eine schnelle Einigung im Irankonflikt vorweggenommen, ordnete Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die Kursentwicklung der letzten Wochen ein. Es werde nun immer klarer, dass es diese so nicht geben werde. «Die Anleger müssen erkennen, dass sie kurzfristig vielleicht zu optimistisch gewesen sind.»