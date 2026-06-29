Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. «An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der Dax per saldo nicht vom Fleck», schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.