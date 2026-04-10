Nach dem Dämpfer vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche stabil gezeigt. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt am Freitag bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Dax trat im frühen Xetra-Handel mit 23.813 Punkten quasi auf der Stelle. Auf Wochensicht zeichnet sich eine Erholung um knapp drei Prozent ab.