Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. «Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA sorgen für ein stabiles Umfeld», schreibt die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA im Juni erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuert.