Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein grosser Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.