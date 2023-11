Der Dax hat am Montag zum Handelsstart nur leicht geschwächelt und sich über der psychologisch wichtigen Marke von 16 000 Punkten gehalten. Über dieser hatte er am Freitag erstmals seit August als Höhepunkt einer vierwöchigen Rally geschlossen. Die Anleger sind nun allerdings erst einmal vorsichtiger, denn in den kommenden Tagen stehen die Inflationsdaten aus den USA und Europa auf der Agenda.

27.11.2023 10:16