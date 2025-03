Massgeblich könnten in den kommenden Tagen einige Zinsentscheide werden, darunter jener der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Wiebke warnte daher vor möglichen Turbulenzen. Trump sorgte derweil für Aufsehen mit der Aussage, am Dienstag mit Kremlchef Wladimir Putin über eine Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sprechen zu wollen.