In der ersten halben Handelsstunde wechselten sich die Vorzeichen für den Dax bei insgesamt wenig Bewegung munter ab. Nach einer Spitze bei fast 24.900 Punkten stand zuletzt mit 24.834 Zählern ein Abschlag von 0,1 Prozent auf der Kurstafel. Der Leitindex steuert damit aber noch auf ein Wochenplus von einem halben Prozent zu. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten lag am Freitag mit 31.104 Zählern noch knapper im Minus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach seiner jüngsten Rekordjagd um 0,2 Prozent nach.